日本政府称中日高官曾就钓鱼岛问题举行会谈

四分之一投资者预计未来一年至少有一国退出欧元区--调查
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。
路透东京10月24日电---日本政府周三称，日本和中国高级外交官曾就钓鱼岛问题举行会晤。这表明中日关系虽急剧恶化，但两国仍愿意沟通。
日本政府的“购岛”行为导致中日关系急剧恶化，引发中国多地爆发反日示威及抵制日货呼声。
日本国内媒体此前报导称，日本常务副外长河相周夫上周在上海密会中方高官磋商钓鱼岛问题，而出席会谈的中方高官可能包括中国外交部副部长张志军。日本内阁官房长官藤村修证实中日曾举行会谈。
“我知道这样的报导，这是中日以各种形式及在各个级别进行沟通的一部分，”藤村修在例行记者会上说，但未透露相关细节。
“这只能说明我们在许多级别保持经常接触。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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