中国国防部称军机赴西太平洋是例行训练

路透北京7月25日 - 中国新闻社周四报道称，中国军机从冲绳主岛和宫古岛之间的公海上空飞过，是年度计划内的例行安排。此事引发日本紧急出动战机应对。

日本防卫厅称，周三午间时分，中国一架运-8预警机从冲绳主岛和宫古岛之间的公海上空飞过，然后又按原路返回东海海域上空。

中新社报道称，中国国防部新闻发言人耿雁生称，中国人民解放军海军飞机近日赴西太平洋进行训练，是年度计划内的例行安排，不针对任何特定国家和目标，符合相关国际法和国际实践。中方在相关海域拥有飞越自由等合法权利。

中日关系因东海争端一直比较紧张。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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