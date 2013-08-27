中国副外长称中日没有就钓鱼岛争端进行谈判的基础

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透北京8月27日 - 中国外交部副部长李保东周二称，中方认为中日没有就钓鱼岛争端进行谈判的基础。
中日钓鱼岛争端导致两国关系多月来一直紧张。
日本首相安倍晋三试图改善中日关系，呼吁中日进行不设条件的对话。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透北京3月30日 - 中国环保部、发展改革委多部委与京津冀等六省市最新发布方案，提出今年将对该地区“2+26”城市空气质量改善情况实施按月排名，按季度考核，今年上述地区还将实现煤炭消费总量负增长。
路透约翰内斯堡3月29日 - 消息人士周三称，南非执政的非洲人国民大会（African National Congress，非国大）领导层对财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的去留出现分歧。