版本:
中国
时事要闻 | 2013年 8月 27日 星期二 13:39 BJT

中国副外长称中日没有就钓鱼岛争端进行谈判的基础

路透北京8月27日 - 中国外交部副部长李保东周二称，中方认为中日没有就钓鱼岛争端进行谈判的基础。

中日钓鱼岛争端导致两国关系多月来一直紧张。

日本首相安倍晋三试图改善中日关系，呼吁中日进行不设条件的对话。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐