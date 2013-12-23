中国称对日本的军事安全政策走向深表担忧

路透北京12月21日 -中国国防部近日就日本发布《国家安全保障战略》等文件发表谈话，称日方的有关做法引起亚洲邻国和国际社会的强烈担忧，中方对此坚决反对。

日本近日宣布计划未来五年将军费开支提高2.6%，用于购买预警机、海滩突击车和兵员运载机。

这是日本首相安倍晋三希望加强军事力量的最明显迹象。安倍上台后曾表示将加强日本军力，以应对来自中国的威胁。

中国国防部称，日本的这些举动引发了该国的军事安全政策究竟要走向何处的疑问。

“日本一方面宣称自己是爱好和平的国家，坚持专守防卫政策，不做军事大国，另一方面却大肆兜售所谓的‘积极和平主义’，”中国国防部称。

“日本的军事安全政策究竟要走向何处？这不能不引起亚洲邻国和国际社会的强烈担忧。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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