习近平访德演讲提及日本侵华历史 中日再起口水战

路透北京3月31日 -中国国家主席习近平访问德国时在演讲中提及日本侵华历史和南京大屠杀后，日本方面提出抗议。中国外交部发言人洪磊对此表示，中方对日方采取的无理态度表示强烈不满和抗议。

习近平上周五在德国科尔伯基金会发表演讲时提到，日本军国主义发动的侵华战争，造成了中国军民伤亡3,500多万人的人间惨剧，这段悲惨的历史给中国人留下了刻骨铭心的记忆。

习近平在演讲中指出，70多年前，日本军国主义侵入中国南京市，制造了屠杀30多万中国军民的惨绝人寰的血案。

日本内阁官房长官菅义伟周日提及南京大屠杀时表示，日本不否认当时日军在南京进行杀戮和抢掠，但关于死难者人数存在各种意见。

菅义伟称，对于中国领导人在第三国发表关于日本历史的言论感到遗憾，并称日方已提出抗议。

洪磊周一在例行记者会上称：“我们对日方采取的无理态度表示强烈不满和抗议。”

“习近平主席在有关演讲中提及这段历史，旨在强调要在铭记历史教训的基础上维护人类正义和和平，防止历史悲剧重演，更好地开创未来。”

他补充道：“包括南京大屠杀在内的日本军国主义侵华历史是无可否认的历史事实。”

“日本国内近来不断出现否认和美化侵略历史的错误言行，引起全世界爱好和平人们的高度关注和警惕。”（完）

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