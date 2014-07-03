中国在网上公布日本战犯供词

路透北京7月3日（记者 Michael Martina） - 中国中央档案馆在互联网上公布日本战犯的侵华罪行自供，共涉及45名日本战犯，每天公布一名战犯的相关档案。

日本战犯的侵华罪行自供发布网址为61.135.203.68/rbzf/，笔供内容提要被翻译成了英文。

中央档案馆副馆长李明华周四在新闻发布会上对记者称，向社会公布这些档案，是为了回击日本右翼势力种种谎言。这批档案曾出版过，但没有在互联网上公布过。

“日本安倍内阁上台后，公然颠倒黑白，混淆视听，美化对外侵略和殖民历史，”李明华说道，并称这些档案揭露出日本侵华期间的反人道、反人类、反文明的暴行。

李明华表示，二战后中国对45名日本侵华战犯提起了诉讼，罪名包括施放毒气、强奸和残杀等。

中央档案馆公布的第一名战犯名为铃木启久，曾任日本陆军中将。他在供词中称，在侵略中国期间，只凭个人记忆即杀害了5,470名中国人民，部下强奸了数百名妇女，他还命令部下向一些村庄散布霍乱菌。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。