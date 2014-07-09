中国媒体刊登带蘑菇云日本地图 日方拟提出抗议

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透东京/北京7月8日 - 中国地方报纸《重庆青年报》近日刊登了在广岛和长崎位置标有原子弹爆炸蘑菇云图案的日本地图，并指责称日本又想打仗了。日本周二表示，将向中国提出严正抗议。
中日关系长期以来一直紧张。中国认为，日本在对待侵华历史问题上缺乏足够的诚意。
中国媒体报导称，《重庆青年报》最新版刊登了相关图片，图片后来被从该报网络版删除。
图片显示的是一张在广岛和长崎位置标有原子弹爆炸蘑菇云图案的日本地图，旁边配有“日本又想打仗了”（Japan wants a war again）的中英文文字。
对于《重庆青年报》的言论以及相关配图，日本外相岸田文雄表示遗憾。
“作为唯一受到过原子弹袭击的国家的外相以及来自广岛的政治人士，我无法容忍此事，”岸田文雄对记者说。
“我已经下达指示，要求通过（日本）驻重庆领事馆尽快与该报核实情况，如果此事属实，我方将会（向中方）提出严正抗议。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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