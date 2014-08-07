中国称日本战机进入东海识别区 两次企图抵近中方军机

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京8月7日 - 中国国防部周四称，中国空军于8月6日组织东海防空识别区例行空中警巡，期间两次遭遇日本战机企图抵近中国警巡飞机。
最近几个月来，中日两国紧张关系加剧。两国长期存在领土争端，均曾指责对方军机过于靠近自己的飞机。
中国国防部在网站上发表声明称，“8月6日，多批日本航空自卫队飞机进入中国东海防空识别区长时间侦察活动，中国空军进行了必要的跟踪监视。”
声明援引中国空军新闻发言人申进科上校的话称，“日本F-15战斗机先后两次企图抵近中国警巡飞机，中国空军采取了合理、正当、克制的措施，应对了空中威胁。”
日本防务省告诉路透，并不掌握该事件有关信息。
日本本周发布的2014年度《防卫白皮书》称，中国军费预算在过去十年里大幅增长，达到约8,080亿元人民币（1,310亿美元），而日本的防务开支同期减少了1.9%，为4.78万亿日圆（470亿美元）。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
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