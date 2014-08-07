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时事要闻 | 2014年 8月 7日 星期四 14:03 BJT

中国称日本战机进入东海识别区 两次企图抵近中方军机

路透北京8月7日 - 中国国防部周四称，中国空军于8月6日组织东海防空识别区例行空中警巡，期间两次遭遇日本战机企图抵近中国警巡飞机。

最近几个月来，中日两国紧张关系加剧。两国长期存在领土争端，均曾指责对方军机过于靠近自己的飞机。

中国国防部在网站上发表声明称，“8月6日，多批日本航空自卫队飞机进入中国东海防空识别区长时间侦察活动，中国空军进行了必要的跟踪监视。”

声明援引中国空军新闻发言人申进科上校的话称，“日本F-15战斗机先后两次企图抵近中国警巡飞机，中国空军采取了合理、正当、克制的措施，应对了空中威胁。”

日本防务省告诉路透，并不掌握该事件有关信息。

日本本周发布的2014年度《防卫白皮书》称，中国军费预算在过去十年里大幅增长，达到约8,080亿元人民币（1,310亿美元），而日本的防务开支同期减少了1.9%，为4.78万亿日圆（470亿美元）。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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