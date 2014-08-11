中国外长与日本外相在缅甸进行非正式接触

路透北京8月10日 - 中国外长王毅周六在缅甸出席东亚合作系列外长会期间，应约同日本外相岸田文雄进行了非正式接触。

根据中国外交部网站的声明，王毅在同岸田文雄进行非正式接触时严肃阐明了中方原则立场，要求日方为克服两国关系中存在的政治障碍作出切实努力。

中日紧张关系近几个月来加剧，两国的钓鱼岛争端长期存在，最近又就双方军机过于接近相互指责。

日本首相安倍晋三自2012年12月重新掌权以来尚未同中国领导人举行过会谈。安倍参拜靖国神社也令中日关系受损。

安倍周六接受日本《产经新闻》（Sankei Shimbun）采访时淡化中日之间的“历史问题”，呼吁两国进行“开诚布公的会谈”。

“由于存在问题，（中日）领导人需要进行会谈。我曾说过，日本（与中国）进行会谈的大门一直敞开，我也希望中方持同样的态度，”安倍说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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