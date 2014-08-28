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时事要闻 | 2014年 8月 28日 星期四 10:35 BJT

中国敦促日本反省侵略历史

路透上海8月28日 - 中国周四敦促日本反省侵略历史，以实际行动取信于亚洲邻国。一天前有报导称日本首相安倍晋三将日本二战战犯称为“殉难者”。

安倍4月曾向一场为二战战犯举行的追悼法事发去唁电。这场法事的主办方官员周三对路透表示，这场法事在日本西部一个佛教寺庙举行，那里有一座为逾1,000名“昭和殉难者”修建的纪念碑，包括被处决或死在狱中的二战战犯。二战时期的日本年号为昭和。

“日本政府切实正视和深刻反省过去那段侵略历史，同军国主义划清界限，是战后日本同亚洲邻国重建和发展关系的重要基础。”中国外交部发言人秦刚周四在外交部网站上发表声明称。

“我们敦促日方切实信守反省侵略的表态和承诺，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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