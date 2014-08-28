中国敦促日本反省侵略历史

安倍4月曾向一场为二战战犯举行的追悼法事发去唁电。这场法事的主办方官员周三对路透表示，这场法事在日本西部一个佛教寺庙举行，那里有一座为逾1,000名“昭和殉难者”修建的纪念碑，包括被处决或死在狱中的二战战犯。二战时期的日本年号为昭和。