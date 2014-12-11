消息人士称习近平将出席南京大屠杀死难者国家公祭仪式

路透北京12月11日（记者 白宾） - 消息人士称，预计中国国家主席习近平将出席12月13日南京大屠杀死难者国家公祭仪式。今年12月13日是中国首个南京大屠杀死难者国家公祭日。

中国经常提醒国人勿忘1937年南京大屠杀，称有30万中国人在侵华日军南京大屠杀中遇难。

二战结束后成立的远东国际军事法庭认定的南京大屠杀死亡人数为14.2万人，但日本一些保守派政客和学者否认发生过南京大屠杀。

受日本首相安倍晋三参拜靖国神社和中日岛屿争端影响，过去一年两国关系急剧恶化。但两国上月同意努力修复关系。

外交消息人士对路透称，预计习近平将出席在南京举行的国家公祭仪式。习近平在提醒日本历史的同时，还需避免影响两国关系解冻。

“他们不想激化事态，”一位驻北京的外交官说，“中国希望表现出和解但同时不忘历史的姿态。”

一位驻上海的日本外交官称，在习近平与安倍近期会面后，中日关系看来有所改善，中方派出更多高官出席日方在中国举办的活动。

他说：“这是（习近平与安倍）峰会的效果。”但他认为，中日关系进一步改善“将会是个缓慢的过程”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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