日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透北京3月3日 - 中国外交部称，中国今年将举行阅兵式，纪念抗战胜利70周年。届时将邀请第二次世界大战主要参战国、亚洲国家和其他地区国家领导人等出席纪念活动。
中国认为日本未就侵华历史充分进行忏悔和弥补，这成为长期影响到中日关系的症结。中国政府也一再提醒中国人民和全世界勿忘日本侵华历史。
过去两年里，中日岛屿争端导致两国关系急剧恶化，但两国领导人去年在北京会面，试图修复关系。
中国外交部周一称，抗战胜利70周年纪念活动包括纪念大会、阅兵式、招待会和文艺晚会，中国国家主席习近平将出席。
中国还将邀请联合国等国际组织负责人、为中国抗战胜利作出贡献的国际友人或其遗属出席纪念活动。
“我们希望通过举办纪念活动，唤起每一个善良的人对和平的向往和坚守，避免历史悲剧重演，共同扞卫二战胜利果实，开创人类更加美好的未来。”中国外交部表示。
阅兵式可能于9月举行，这将是习近平担任中共中央总书记、中央军委主席和国家主席以来举行的首次阅兵。
消息人士曾告诉路透，参加阅兵的部队已在北京郊区秘密演练。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。