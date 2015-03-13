（更正）中国驻日大使呼吁日本坚持过往的道歉声明--中国日报

（更正中国驻日大使名字为程永华 非程永平）

路透上海3月13日 - 中国驻日本大使程永华日前接受中国日报采访称，如果日本对历史侵略行为采取模棱两可或者挑衅的立场，中国将质疑日本的和平承诺。中国日报周五发表了这篇访谈。

中国希望日本能够“采取正确态度，坚持先前的正确立场和包括村山谈话在内的声明。我们也希望日本能够坚持和平的道路，”中国日报援引程永华的说法称。

1995年，时任日本首相的村山富市发表了一篇具有里程碑意义的声明，后称“村山谈话”，对日本殖民统治和侵略造成的损害和痛苦进行“衷心道歉”。

“如果日本试图以不正确的姿态处理过往的侵略历史，或者对侵略历史采取模棱两可或者挑衅的姿态，我们将担忧日本能否进一步遵守和平道路的承诺，”程说道。

村山富市周二向路透表示，安倍晋三若不能坚持1995日本政府做出的对历史侵略行为道歉的实质内容，可能导致与中国及韩国等邻国的关系进一步疏远。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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