中日将在6月初举行金融对话 可能讨论亚投行问题（更新版）

(新增引语和细节)

路透东京4月7日 - 日本财务大臣麻生太郎周二表示，中日两国准备6月在北京举行双边金融对话，内容可能包括中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，亚投行)等议题。

这将是日本首相安倍晋三2012年底上台以来，中日两国首次进行双边金融对话。近年来两国关系因为历史问题和东海领土争端而趋于紧张。

中日自2006年开始一共举行了四次金融会谈，旨在加深两国金融合作。

麻生太郎在内阁府会议后对记者表示，6月会议并未确定具体议程，但讨论的问题可能包括亚投行、人民币以及影子银行。

“中国即将成为亚洲主要的经济力量。两国之间有各种问题需要讨论，例如人民币、金融和影子银行，”麻生太郎说。

当记者问及会谈是否讨论亚投行问题，麻生太郎回答说：“我们一直向他们告知同样的事情(关切)，但截止到3月底并没有收到回覆...如果我同(中国财长)楼继伟讨论亚投行问题，还会提出同样的问题。”

目前已有超过40个国家申请加入亚投行，美国和日本的缺席显得引人注目。

日本并不介意亚投行创始国的申请截止日期3月31日已过，表示应满足一些条件以确保亚投行的可靠治理，这比何时加入更重要。

日本不愿得罪其最大的盟友美国，后者对亚投行表现出怀疑态度，但另一方面一些官员和企业希望能从中国经济的飞速成长中获益，日本政府为此左右为难。

下一个时间节点是在6月底，届时亚投行的参与国将签署章程。(完)

(编译 郑茵 审校 于春红)

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