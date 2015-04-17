中国称日本跟踪监视活动对中国舰机安全构成威胁

四分之一法国选民将在周日总统决选时弃权--民调
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透北京4月17日 - 中国国防部周五称，日本的监视活动对中国舰船和军机的安全构成威胁。日本本周稍早曾表示，由于俄罗斯轰炸机侦察其北部、中国战斗机进入其南部领空，日本紧急出动战斗机的次数达到了冷战后的最高水平。
中国国防部在发给路透的声明中称，中国军机的有关飞行活动，符合国际法和国际实践。
声明称，“近年来，日方舰机经常对中国舰机长时间、近距离跟踪监视，危害了中方舰机安全，是造成中日海空安全问题的根源。”
“对日方舰机的跟踪监视情况，中方都是掌握的，并采取了必要的应对措施。”
日本称，中国战机进入日本领空主要发生在东中国海海域，接近中日有争议的无人居住岛屿。
中日两国的巡逻船和军机常在这些岛屿周边相遇，令人益发担心引发意外冲突。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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路透巴黎/伦敦5月4日 - 法国大选中间派独立候选人马克龙周四似乎巩固了对极右翼候选人勒庞(Marine Le Pen)的领先幅度。在周三晚间举行的大选电视辩论会结束后，马克龙较被看好胜选。这也是选前的最后一次电视辩论，会中充满恶意中伤。