中国称日本跟踪监视活动对中国舰机安全构成威胁

路透北京4月17日 - 中国国防部周五称，日本的监视活动对中国舰船和军机的安全构成威胁。日本本周稍早曾表示，由于俄罗斯轰炸机侦察其北部、中国战斗机进入其南部领空，日本紧急出动战斗机的次数达到了冷战后的最高水平。

中国国防部在发给路透的声明中称，中国军机的有关飞行活动，符合国际法和国际实践。

声明称，“近年来，日方舰机经常对中国舰机长时间、近距离跟踪监视，危害了中方舰机安全，是造成中日海空安全问题的根源。”

“对日方舰机的跟踪监视情况，中方都是掌握的，并采取了必要的应对措施。”

日本称，中国战机进入日本领空主要发生在东中国海海域，接近中日有争议的无人居住岛屿。

中日两国的巡逻船和军机常在这些岛屿周边相遇，令人益发担心引发意外冲突。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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