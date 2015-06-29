王毅称中日关系的根本问题是日本能否真心接受中国发展和崛起

路透北京6月27日 - 中国外交部长王毅周六在出席第四届世界和平论坛回答关于中国对日政策的提问时表示，中日关系的问题从根本上讲，在于日本能不能真心接受和欢迎最大的邻国中国重新发展和崛起。

王毅称：“就现实意义而言，中国的发展已经给日本带来了重要利益，但从心态上讲，似乎日本还没有为此做好充分的准备。”

“记得一位日本朋友曾告诉我，中国的发展很好，因为中国的复兴只是回到了过去历史上的应有状态。我想，随着时间的推移，中日关系迟早会走上正常和稳定的发展轨道。”

王毅还称：“中日两国是近邻，我们当然希望两国和平相处，互利合作。”（完）

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