王毅称中日关系的根本问题是日本能否真心接受中国发展和崛起

美国前财政部高官Nason出任美联储副主席呼声高--消息
路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
路透北京6月27日 - 中国外交部长王毅周六在出席第四届世界和平论坛回答关于中国对日政策的提问时表示，中日关系的问题从根本上讲，在于日本能不能真心接受和欢迎最大的邻国中国重新发展和崛起。
王毅称：“就现实意义而言，中国的发展已经给日本带来了重要利益，但从心态上讲，似乎日本还没有为此做好充分的准备。”
“记得一位日本朋友曾告诉我，中国的发展很好，因为中国的复兴只是回到了过去历史上的应有状态。我想，随着时间的推移，中日关系迟早会走上正常和稳定的发展轨道。”
王毅还称：“中日两国是近邻，我们当然希望两国和平相处，互利合作。”（完）
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路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。