中国对日本2015年新版防卫白皮书作出回应

路透上海7月22日 - 中国外交部发言人陆慷就日本发表2015年版《防卫白皮书》答记者问时称，日本新版防卫白皮书再次罔顾事实，对中国正常的军力发展和海洋活动说三道四，恶意渲染所谓“中国威胁”，人为制造紧张。中方表示强烈不满和坚决反对。

陆慷称，日方必须停止误导日本人民、为中日关系改善制造障碍。

日本在周二发表的《防卫白皮书》中呼吁中国停止在两国存在争议的东海水域附近的油气勘探平台建设活动。

根据中国外交部网站周二发布的公告，陆慷称，中国一贯根据国际法和相关国内法开展正常的海洋活动。

“钓鱼岛自古以来就是中国的固有领土。中方在钓鱼岛中国领海进行巡航执法，是依法行使主权，是中方固有权利。中方将继续采取必要措施，坚决维护领土主权，对此日方不应抱有任何不切实际的幻想。”陆慷称。

日本《防卫白皮书》还对中国在建的相关平台可能被用作附近岛礁的监测站表示担忧，同时谈及了南海问题。

陆慷在答记者问时称：“中方在南沙群岛部分驻守岛礁进行建设完全是中方主权范围内的事，不影响也不针对任何国家，无可非议。”

“我们严肃敦促日方停止人为制造紧张、挑动矛盾对立，多做有利于地区和平稳定的事。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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