中日两国一致认为有必要稳步推进结构性改革--麻生太郎

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透利马10月8日 - 日本财务大臣麻生太郎称，中日两国一致认为有必要稳步推进结构性改革，以实现可持续增长。
麻生太郎称，在与中方的双边会谈中讨论了继续进行金融合作。
麻生表示，在20国集团(G20)工作餐会上没有特别讨论中国经济，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)若加息后可能带来的全球影响。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。