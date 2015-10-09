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时事要闻 | 2015年 10月 9日 星期五 12:42 BJT

中日两国一致认为有必要稳步推进结构性改革--麻生太郎

路透利马10月8日 - 日本财务大臣麻生太郎称，中日两国一致认为有必要稳步推进结构性改革，以实现可持续增长。

麻生太郎称，在与中方的双边会谈中讨论了继续进行金融合作。

麻生表示，在20国集团(G20)工作餐会上没有特别讨论中国经济，以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)若加息后可能带来的全球影响。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 王丽鑫)

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