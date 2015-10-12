杨洁篪本周将访日并举行高级别政治对话

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京10月12日 - 中国外交部周一称，中国国务委员杨洁篪本周将出访日本，与日方举行高级别政治对话。有报导称，中国又逮捕了两名疑似从事间谍活动的日本人。
杨洁篪将于周二和周三访问东京，并与日本国家安全保障局长谷内正太郎会晤。谷内正太郎是日本首相安倍晋三的亲密盟友。
中国外交部发言人华春莹称，双方将探讨双边和国际事宜，以及“更好地管控分歧”的途径，但目前不清楚杨洁篪是否将会见日本首相安倍晋三。
中国上月称，逮捕了两名在华从事间谍活动的日本籍嫌疑人。
日本媒体周末称，另有两名日本人因疑似从事间谍活动遭到中国逮捕。其中一名日本女子自6月起被拘押于上海，另一名日本人被拘押于北京。
华春莹未对报导进行直接评论。
“中方的有关部门在依法进行调查，有关的情况都及时地向日方做了通报，”华春莹在例行记者会上表示。
日本外务省发言人拒绝置评。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
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