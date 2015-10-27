王毅敦促日本与“不光彩的”历史决裂 以新面貌推动中日韩合作重回正轨

路透北京10月27日 - 中国外交部长王毅周二在中日韩研讨会上表示，若日本想与中国和韩国发展稳定和健康的关系，则需与“那段不光彩的”历史决裂，以焕然一新的面貌与中韩两国人民携手。

王毅称：“正视历史是开创未来的前提。实践反复证明，历史问题是干扰中日韩合作的最主要和最关键问题。历史问题处理好了，三国合作就能得以推进，反之则必然停滞。这决不是中韩两国有意揪着历史旧账不放，而是因为历史问题对于中日韩三国而言，无法回避，也不容忽视。”

王毅称：“邻国之交，贵在真诚。我们希望日方真心诚意地反省过去所犯的错误，痛痛快快地与那段不光彩的历史决裂，以焕然一新的面貌与中韩两国人民携起手来，推动三国合作重回正轨，走上健康、稳定和可持续的发展道路。”