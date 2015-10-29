中国官员称又有两名日本人在中国被扣留

路透东京10月29日 - 中国驻东京大使馆的一名中国官员周四称，中国扣留两名日本人；今年早些时候，中国逮捕了另外两名日本人，因其涉嫌从事间谍活动。

日本读卖新闻报导称，其中一名被扣留的日本人是女性，6月在上海被逮捕。另外一名日本男子似乎一直在帮助朝鲜人脱北。

这名中国官员援引使馆发言人的说法称，除了上述两名被逮捕的人以外，另有一人被扣留，一人在家中被监视。

在周四的中国外交部例行记者会中，当被问及两名被扣留的日本公民时，中国外交部发言人陆慷表示不清楚情况。

上月底，日本确认两名日本人从5月以来一直被拘押，并称在采取一切努力争取让他们获得释放。有报导称还有第三个人被扣留，但消息未获确认。

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