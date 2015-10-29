中国官员称又有两名日本人在中国被扣留

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透东京10月29日 - 中国驻东京大使馆的一名中国官员周四称，中国扣留两名日本人；今年早些时候，中国逮捕了另外两名日本人，因其涉嫌从事间谍活动。
日本读卖新闻报导称，其中一名被扣留的日本人是女性，6月在上海被逮捕。另外一名日本男子似乎一直在帮助朝鲜人脱北。
这名中国官员援引使馆发言人的说法称，除了上述两名被逮捕的人以外，另有一人被扣留，一人在家中被监视。
在周四的中国外交部例行记者会中，当被问及两名被扣留的日本公民时，中国外交部发言人陆慷表示不清楚情况。
上月底，日本确认两名日本人从5月以来一直被拘押，并称在采取一切努力争取让他们获得释放。有报导称还有第三个人被扣留，但消息未获确认。
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编译：李富强 发稿：王燕焜
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