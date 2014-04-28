日本东京都知事访华，转达安倍善意

台湾股市：基本持平，电子和金融股微升
路透台北4月20日 - 台湾股市周四基本持平，电子和金融股持稳。 0353 GMT，台湾加权股价指数持平于9,638.76点，周三收跌1.1%。 电子类指数上涨0.1%，金融保险类指数上扬0.3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月26日 （记者 白宾） - 日本东京都知事舛添要一周六称，他向中国领导人转达了日本首相安倍晋三希望改善中日关系的愿望。
舛添要一是在对中国进行罕见的高级别访问期间发表上述言论的。他称自己代表安倍向中国国务院副总理汪洋和中日友好协会会长唐家璇转达了上述愿望。
舛添要一称，汪洋也请他代为转达日本领导人需谨言慎行的信息。
“我在与中国领导人会面时表示，我国首相安倍完全支持我的访问，他希望中日关系能够好转，”舛添要一在新闻发布会上说。
“如果这次访问对消弥一些误解或不足哪怕只是略有帮助，那也是我此行的最大收获。”
但他表示，没有向中国领导人转交任何日本政府的正式信件。
舛添要一称，汪洋对他表示，“日本政客应当谨言慎行，不要做任何阻碍（两国）合作关系发展的事情”。
舛添要一表示他会向安倍转达这一信息。
他还称未与汪洋谈及美日安保条约。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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