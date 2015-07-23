中国称日本公布中国东海油气开发有关情况是有意制造对立

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月23日 - 中国外交部称，日本外务省网站发布中国东海油气平台的位置、图片等信息是有意制造对立，对管控东海局势、推动两国关系改善不具有任何建设性意义。
日本在周二发表的《防卫白皮书》中呼吁中国停止在两国存在争议的东海水域附近的油气勘探平台建设活动。
中国外交部周三晚称，中国东海油气开发活动是在无争议的中国管辖海域进行，是中国主权权利和管辖权范围内的事情。日方的作法是有意制造对立，对管控东海局势、推动两国关系改善不具有任何建设性意义。
中国外交部称，中方重视落实东海问题原则共识的立场没有变，也愿就东海有关问题继续与日方保持沟通。
关键是日方要为落实原则共识创造良好的气氛和条件。日方炒作东海油气问题，显然不利于中日就东海有关问题开展对话与合作。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”