王毅敦促日本与“不光彩的”历史决裂，以新面貌推动中日韩合作重回正轨

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京10月27日 - 中国外交部长王毅周二在中日韩研讨会上表示，若日本想与中国和韩国发展稳定和健康的关系，则需与“那段不光彩的”历史决裂，以焕然一新的面貌与中韩两国人民携手。
王毅称：“正视历史是开创未来的前提。实践反复证明，历史问题是干扰中日韩合作的最主要和最关键问题。历史问题处理好了，三国合作就能得以推进，反之则必然停滞。这决不是中韩两国有意揪着历史旧账不放，而是因为历史问题对于中日韩三国而言，无法回避，也不容忽视。”
王毅称：“邻国之交，贵在真诚。我们希望日方真心诚意地反省过去所犯的错误，痛痛快快地与那段不光彩的历史决裂，以焕然一新的面貌与中韩两国人民携起手来，推动三国合作重回正轨，走上健康、稳定和可持续的发展道路。”
中国国务院总理李克强将应邀出席第六次中日韩领导人会议；这是该会议时隔三年再次召开。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”