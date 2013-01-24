日本特使称首相安倍希望改善中日关系

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月23日（记者 Terril Yue Jones） - 携带日本新任首相安倍晋三亲笔信的日本公明党党首山口那津男周三对中方表示，日本希望改善中日双边关系。
山口那津男的发言人不愿透露信件的内容，也没有明确说明信件是写给谁的。
但是他对唐家璇表示，山口那津男对此次出访抱有很高的期望。唐家璇曾任中国外交部长，现任中日友好协会会长。
“他表示，首相安倍晋三强烈希望改善中日关系，盼望两国和地区间和平。中日拥有战略关系，他看的是大局，”公明党议员Makoto Nishida会后在北京对记者说道。
“如果双方都向同一个方向努力，挑战将变成机遇。我们寻求双赢关系。这对中国很重要，”Nishida转述唐家璇的话称。
他表示，双方未具体探讨钓鱼岛问题。
山口那津男并不在日本政府中担任正式职务，不过他是相对鸽派的公明党领导人。上个月公明党与自民党组成执政联盟，自民党领导人安倍晋三担任首相。（完）(完)
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