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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 12:37 BJT

日本特使称中日领土争端可以解决

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月25日 - 日本公明党党首山口那津男周五称，他认为中日岛屿争端可以解决。山口那津男正在中国进行访问，他刚与中共中央总书记习近平进行了会面。

山口那津男称，日本方面将着眼“大局”，通过对话与中国解决领土争端。他还称，没有同习近平直接讨论岛屿争端问题。公明党是日本执政联盟中的一个小党。

他还称，向习近平转交了日本首相安倍晋三的信函。

中日钓鱼岛争端已持续了数月，导致双边关系恶化。(完)

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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