日美抨击中国划设东海防空识别区

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京/华盛顿11月24日 - 日本和美国猛烈抨击中国划设东海防空识别区的举动，称中国此举或使局势升级至不可预料的地步。
新华社公布了中国划设东海防空识别区的经纬度范围，该范围覆盖东海大部分海域以及有争议岛屿的领空。
中国政府警告称，对不配合识别或者拒不服从指令的航空器，中国武装力量将采取防御性紧急处置措施。
日本外相岸田文雄(Fumio Kishida)表示，此举是无法接受的。他周日对记者表示：“这可能会导致出现一种无法预见的情况。”
中日岛屿争端令两国关系数月来一直处于紧张状态。
中国政府周六的声明意味着，外国航空器只要经过这一区域，必须遵守中国的规则，否则将面临未知的严重后果。
美国国务卿克里敦促中国保持克制与谨慎，称飞跃领空的自由对于太平洋地区的稳定和安全至关重要。
克里在声明中表示：“我们敦促中国不要对那些未进行识别或未服从指令的飞行器采取威胁行动。”
“我们依然坚定不移地支持我们的盟友和伙伴，希望未来的太平洋地区有更多的合作，少一些对抗。”(完)
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。