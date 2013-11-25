日美抨击中国划设东海防空识别区

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京/华盛顿11月24日 - 日本和美国猛烈抨击中国划设东海防空识别区的举动，称中国此举或使局势升级至不可预料的地步。

新华社公布了中国划设东海防空识别区的经纬度范围，该范围覆盖东海大部分海域以及有争议岛屿的领空。

中国政府警告称，对不配合识别或者拒不服从指令的航空器，中国武装力量将采取防御性紧急处置措施。

日本外相岸田文雄(Fumio Kishida)表示，此举是无法接受的。他周日对记者表示：“这可能会导致出现一种无法预见的情况。”

中日岛屿争端令两国关系数月来一直处于紧张状态。

中国政府周六的声明意味着，外国航空器只要经过这一区域，必须遵守中国的规则，否则将面临未知的严重后果。

美国国务卿克里敦促中国保持克制与谨慎，称飞跃领空的自由对于太平洋地区的稳定和安全至关重要。

克里在声明中表示：“我们敦促中国不要对那些未进行识别或未服从指令的飞行器采取威胁行动。”

“我们依然坚定不移地支持我们的盟友和伙伴，希望未来的太平洋地区有更多的合作，少一些对抗。”(完)