中国愤怒谴责日本将中俄类比 指责安倍“假惺惺”

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月28日 - 中国周五指责日本首相安倍晋三假惺惺，因安倍将俄罗斯在克里米亚的行为与中国在东海和南海有争议水域的行为相提并论。

日本共同社报导称，安倍在海牙举行的七国集团会议上提出上述问题，称中国试图以力量改变现状，类似俄罗斯控制克里米亚的事情可能在亚洲发生。

中国外交部发言人洪磊表示，安倍的评论完全不恰当，并使用了罕见的强烈措辞攻击安倍。

“我们早已指出，日本领导人一方面假惺惺地提出要改善中日关系，另一方面却在国际上四处说中国的坏话。这次的言论再一次暴露出他这种面目，”洪磊在例行记者会上说道。

“他妄图在国际上混淆视听，抹黑中国，但是这蒙蔽不了国际社会。”

洪磊称，“在历史上是日本非法窃取了”中国的钓鱼岛（日方称尖阁列岛）

洪磊表示，中国在东海和南海问题上的立场是一贯的，维护国家主权和领土完整的决心坚定不移，并补充说，中方希望通过对话解决分歧。（完）