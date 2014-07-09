中国媒体刊登带蘑菇云日本地图 日方拟提出抗议

《全球汇市》欧元大涨日圆急坠，因法国大选忧虑消退
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京/北京7月8日 - 中国地方报纸《重庆青年报》近日刊登了在广岛和长崎位置标有原子弹爆炸蘑菇云图案的日本地图，并指责称日本又想打仗了。日本周二表示，将向中国提出严正抗议。
中日关系长期以来一直紧张。中国认为，日本在对待侵华历史问题上缺乏足够的诚意。
中国媒体报导称，《重庆青年报》最新版刊登了相关图片，图片后来被从该报网络版删除。
图片显示的是一张在广岛和长崎位置标有原子弹爆炸蘑菇云图案的日本地图，旁边配有“日本又想打仗了”（Japan wants a war again）的中英文文字。
对于《重庆青年报》的言论以及相关配图，日本外相岸田文雄表示遗憾。
“作为唯一受到过原子弹袭击的国家的外相以及来自广岛的政治人士，我无法容忍此事，”岸田文雄对记者说。
“我已经下达指示，要求通过（日本）驻重庆领事馆尽快与该报核实情况，如果此事属实，我方将会（向中方）提出严正抗议。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透纽约4月24日 - 欧元兑美元周一大涨，日圆则急坠，此前在法国总统大选第一轮投票中，马克龙战胜反对欧元的极右翼民族阵线候选人勒庞，令市场放心。
* 美国公债收益率触及两周高位 * 公债价格午后缩减部分跌幅 路透纽约4月24日 - 美国公债价格周一下挫，此前法国中间派总统候 选人马克龙在首轮选举中胜出，法国将留在欧盟并保留欧元的预期升温。 这带动了美国公债等避险资产的跌势。马克龙胜出后，美债收益率整 体升至两周高位。 不过午后公债价格缩减部分跌幅，因空头回补和低吸买盘，特别是来 自欧洲投资人，他们看重长期美债收益率大涨。 另外，投资人认为法国大选首轮结果对欧洲有利，令反建制的风险降 低。在英国公投脱欧及特朗普当选美国总统后，投资人担心法国也会出现 类似风险。 周日选举前，美国公债价格已上涨，因投资人寻求避险。 “美国公债市场出现因强劲的风险意愿回升而遭抛售的情况，因法国 大选没有真正的意外。”Action Economics全球固定收益部门董事总经理 Kim Rupert表示。 尾盘，美国10年期公债 价格跌11/32，收益率报2.276%， 上周五尾盘报2.236%。稍早在法
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。