(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月3日 - 中国外交部称，中国今年将举行阅兵式，纪念抗战胜利70周年。届时将邀请第二次世界大战主要参战国、亚洲国家和其他地区国家领导人等出席纪念活动。

中国认为日本未就侵华历史充分进行忏悔和弥补，这成为长期影响到中日关系的症结。中国政府也一再提醒中国人民和全世界勿忘日本侵华历史。

过去两年里，中日岛屿争端导致两国关系急剧恶化，但两国领导人去年在北京会面，试图修复关系。

中国外交部周一称，抗战胜利70周年纪念活动包括纪念大会、阅兵式、招待会和文艺晚会，中国国家主席习近平将出席。

中国还将邀请联合国等国际组织负责人、为中国抗战胜利作出贡献的国际友人或其遗属出席纪念活动。

“我们希望通过举办纪念活动，唤起每一个善良的人对和平的向往和坚守，避免历史悲剧重演，共同扞卫二战胜利果实，开创人类更加美好的未来。”中国外交部表示。

阅兵式可能于9月举行，这将是习近平担任中共中央总书记、中央军委主席和国家主席以来举行的首次阅兵。

消息人士曾告诉路透，参加阅兵的部队已在北京郊区秘密演练。(完)