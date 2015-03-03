中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京3月3日 - 中国外交部称，中国今年将举行阅兵式，纪念抗战胜利70周年。届时将邀请第二次世界大战主要参战国、亚洲国家和其他地区国家领导人等出席纪念活动。
中国认为日本未就侵华历史充分进行忏悔和弥补，这成为长期影响到中日关系的症结。中国政府也一再提醒中国人民和全世界勿忘日本侵华历史。
过去两年里，中日岛屿争端导致两国关系急剧恶化，但两国领导人去年在北京会面，试图修复关系。
中国外交部周一称，抗战胜利70周年纪念活动包括纪念大会、阅兵式、招待会和文艺晚会，中国国家主席习近平将出席。
中国还将邀请联合国等国际组织负责人、为中国抗战胜利作出贡献的国际友人或其遗属出席纪念活动。
“我们希望通过举办纪念活动，唤起每一个善良的人对和平的向往和坚守，避免历史悲剧重演，共同扞卫二战胜利果实，开创人类更加美好的未来。”中国外交部表示。
阅兵式可能于9月举行，这将是习近平担任中共中央总书记、中央军委主席和国家主席以来举行的首次阅兵。
消息人士曾告诉路透，参加阅兵的部队已在北京郊区秘密演练。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
路透首尔5月12日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0745GMT，外资在韩国股市卖超3,0 66亿韩元，中止之前连续五个交易日的买超。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月12日 -306.6 -105.3 364.9 ^5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 5 月 4日 364.1 -333.4 -70.9