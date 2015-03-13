中国驻日大使呼吁日本坚持过往的道歉声明--中国日报

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海3月13日 - 中国驻日本大使程永平日前接受中国日报采访称，如果日本对历史侵略行为采取模棱两可或者挑衅的立场，中国将质疑日本的和平承诺。中国日报周五发表了这篇访谈。
中国希望日本能够“采取正确态度，坚持先前的正确立场和包括村山谈话在内的声明。我们也希望日本能够坚持和平的道路，”中国日报援引程永华的说法称。
1995年，时任日本首相的村山富市发表了一篇具有里程碑意义的声明，后称“村山谈话”，对日本殖民统治和侵略造成的损害和痛苦进行“衷心道歉”。
“如果日本试图以不正确的姿态处理过往的侵略历史，或者对侵略历史采取模棱两可或者挑衅的姿态，我们将担忧日本能否进一步遵守和平道路的承诺，”程说道。
村山富市周二向路透表示，安倍晋三若不能坚持1995日本政府做出的对历史侵略行为道歉的实质内容，可能导致与中国及韩国等邻国的关系进一步疏远。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-