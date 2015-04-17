中国称日本跟踪监视活动对中国舰机安全构成威胁

美国热股：股东指责通用汽车采取不当行动瓦解其提出的双重类别股票计划
路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月17日 - 中国国防部周五称，日本的监视活动对中国舰船和军机的安全构成威胁。日本本周稍早曾表示，由于俄罗斯轰炸机侦察其北部、中国战斗机进入其南部领空，日本紧急出动战斗机的次数达到了冷战后的最高水平。
中国国防部在发给路透的声明中称，中国军机的有关飞行活动，符合国际法和国际实践。
声明称，“近年来，日方舰机经常对中国舰机长时间、近距离跟踪监视，危害了中方舰机安全，是造成中日海空安全问题的根源。”
“对日方舰机的跟踪监视情况，中方都是掌握的，并采取了必要的应对措施。”
日本称，中国战机进入日本领空主要发生在东中国海海域，接近中日有争议的无人居住岛屿。
中日两国的巡逻船和军机常在这些岛屿周边相遇，令人益发担心引发意外冲突。（完）
编译：王凤昌 发稿：王燕焜
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路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。
路透新加坡5月5日 - 近月东方-西方套利价差升至约四个月高位，因 新加坡供给下降之际供应商寻求锁定6月替代船货。普氏窗口的需求强劲 ，而且对船用燃料油的需求也很坚挺。 但贸易商表示，西北欧海运费高企，在目前的价格水平，套利活动 将会有限。 6月东方-西方价差 升至1月13日以来的最高每吨29.75美 元，比前一日高出0.50美元。 行业消息人士称，Koch周四租用了MT Artois号油轮，5月30日之前从 鹿特丹运输最多27万吨燃料油前往新加坡。 6月燃料油黏度差 跌至每吨9.25美元，脱离了前一日 创下的约两年高位。 对低粘度燃料油买兴的上升，本周提振了燃料油黏度差。 周五普氏窗口报告有八笔船货交易，总计12万吨380-cst燃料油和4万 吨180-cst燃料油成交。 周五的成交量是4月25日以来最高的。 兴隆是今天主要的买家，买走6万吨380-cst燃料油和2万吨180-cst燃 料