中日同意共同回应IMF注资请求 协助应对欧债危机

路透北京2月19日电---日本和中国周日同意将联合回应国际货币基金组织(IMF)的注资请求.IMF正寻求将放贷能力提高逾一倍,以协助各国因应欧元区危机.

日本财务大臣安住淳在与中国国务院副总理王岐山和财政部长谢旭人的会晤後表示,两国准备好向IMF提供支撑,但欧元区成员国亦须有进一步的努力.

"我们达成一致的是……尽管包括希腊在内的情势正往好的方向发展,但欧洲国家还需要做的更多,"安住淳在北京向记者表示.

"我们预期IMF将会向美国、日本和中国等国提出请求.我们达成一致,日本和中国将会密切合作,共同向IMF做出回应."

安住淳表示,双方并未讨论向IMF提供资金的具体规模,但日本财务省一名官员称,日本当局愿意承诺相当大的金额.

"这想法是日本和中国将会在IMF的行动中合作,而非竞争,"该官员称,两国均了解到自身在因应危机中的重要性.(完)

--编译 王冠中;审校 张荻

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