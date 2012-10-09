中国四大行确定缺席东京IMF及世行年会--新华

路透北京10月8日电---新华社周一报导称，中国四大国有银行已确定缺席周二在日本东京召开的国际货币基金组织（IMF）和世界银行（World Bank）年会。

报导称，工商银行(601398.SS)、中国银行(3988.HK)、建设银行(601939.SS)和农业银行(601288.SS)已经确定缺席上述会议。

《华尔街日报》上周报导称，交通银行(601328.SS)也将缺席上述会议。

新华社援引中国商务部研究员梅新育的话称：“由於日本政府单方面挑衅，两国关系降至冰点并已开始影响世界经济，中国数家大型银行同时缺席国际货币基金组织和世界银行东京年会就是证据之一。”

这是日本近半个世纪来首次举办IMF和世行年会，与会人数预计达2万左右，是全球规模最大的国际性会议之一。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。