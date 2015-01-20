中国就日外相涉中印边界问题言论提出严正交涉

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月19日 - 中国方面周一对日本媒体报道的日本外相岸田文雄涉中印边界问题的言论作出回应，称中方对此表示严重关切，已向日方提出严正交涉。

日本外务省对此事予以淡化，称无法确认媒体报道的关于岸田文雄的言论，并表示希望印度和中国和平解决相关争端。

日本《产经新闻》（Sankei Shimbun）报道称，岸田文雄周六在新德里称，“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh）是“印度领土”。中国将该地区称为藏南地区。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称：“中方注意到有关报道，对此表示严重关切，已向日方提出严正交涉，要求日方予以澄清，立即消除由此产生的负面影响。”

洪磊称：“日方向中方明确表示对中印争议地区不持立场，也不会介入。日方也已作出公开澄清。”

“我们希望日方充分认识中印边界问题的敏感性，切实尊重中印双方通过谈判解决争议的努力，在有关问题上谨言慎行。”

日本外务省的一位发言人称：“（岸田文雄）是以阿鲁纳恰尔邦事实上基本由印度控制且中印仍在就边界争端进行谈判等事实发表相关的言论。”

“日方希望两国通过谈判和平解决争端。”该发言人并表示，无法证实岸田文雄在问答阶段的发言。（完）