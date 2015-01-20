中国就日外相涉中印边界问题言论提出严正交涉

台湾经济指标预测--5月11日至6月6日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月19日 - 中国方面周一对日本媒体报道的日本外相岸田文雄涉中印边界问题的言论作出回应，称中方对此表示严重关切，已向日方提出严正交涉。
日本外务省对此事予以淡化，称无法确认媒体报道的关于岸田文雄的言论，并表示希望印度和中国和平解决相关争端。
日本《产经新闻》（Sankei Shimbun）报道称，岸田文雄周六在新德里称，“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh）是“印度领土”。中国将该地区称为藏南地区。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称：“中方注意到有关报道，对此表示严重关切，已向日方提出严正交涉，要求日方予以澄清，立即消除由此产生的负面影响。”
洪磊称：“日方向中方明确表示对中印争议地区不持立场，也不会介入。日方也已作出公开澄清。”
“我们希望日方充分认识中印边界问题的敏感性，切实尊重中印双方通过谈判解决争议的努力，在有关问题上谨言慎行。”
日本外务省的一位发言人称：“（岸田文雄）是以阿鲁纳恰尔邦事实上基本由印度控制且中印仍在就边界争端进行谈判等事实发表相关的言论。”
“日方希望两国通过谈判和平解决争端。”该发言人并表示，无法证实岸田文雄在问答阶段的发言。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M
路透台北5月11日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单7,612.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)8,015.8亿台币： 05/11 7,612.5亿台币 05/12 2,495.5亿台币 05/15 4,091.5亿台币 05/16 2,090亿台币 05/17 1,216.5亿台币