中国网民声援防空识别区 呼吁打击日本

路透北京11月27日 -中国网民呼吁采取强硬措施以切实执行中国新划设的防空识别区。许多网民称，只有战争才能教训日本切勿侵犯中国主权。

周末中国划设了东海防空识别区，并警告将对在识别区内未通过识别的飞机实行“紧急防御措施”。

周一，两架未装备武器的美国B-52轰炸机执行训练任务时飞越钓鱼岛附近争议海域的上空，事先并未通知中国。周三，日本两大航空公司的飞机也飞过此处空域。

此事引发的中国、日本和美国之间的口水战，更加剧了中日关系的紧张态势。而诸多中国民众认为日本对侵华战争中所犯的滔天罪行毫无悔过之意。

由于政府实施了严格管制，中国民众无法公开游行表达愤怒--尽管去年发生了激烈的反日游行--许多中国民众都转到与Twitter类似的新浪微博上发表言论。

网友“洪再兴”：“小日本给脸不要脸，我们的军队就应该狠狠打他，直到打得他承认错误，打得他把所有侵占我国的领土还给我国。”

网友“泓伊豆”：“这样做就对了，要是打起来，我愿意申请回部队！！！”

还有网民说中国应停止与日本的一切经济往来。

网友“基里斯HOT”：“最有效的办法就是断绝与日本的一切经济来往！不出一年日本必垮。”

中国国防部表示全程监视、及时识别了美国两架B-52轰炸机，并称“中方有能力对相关空域实施有效管控”。

一些微博网友称中国需要更强硬的行动。

网友“TS_公主爱521”：“总是抗议，没有实际行动，人家都不怕抗议。”

已退役少将罗援在微博上发表文章称，若有必要中国必须武力加强对识别区的管控，他写道：“我们也要有一个防范范围，不能让别人在我们家门口玩枪舞剑，耀武扬威......。”

“首先是警告，警告不行要对其进行干扰、迫降甚至武装驱离，再无效，在对我已经构成直接危害的情况下我们也可以采取紧急措施将其击落。”

编译：王琛 发稿：王燕焜

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