日本防卫计划针对中国及岛屿争端

根据日本最新修订的《防卫计划大纲》草案，日本计划组建一支水陆两栖部队，并在日本的西南部部署无人侦察机。该草案以“中国试图武力改变现状引发忧虑”为由，称日本将“针对中国海上和空中活动的快速扩展和强化，作出冷静而坚决的回应”。图为中日存在领土争议的东海岛屿。路透