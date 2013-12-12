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路透中文国际短讯 | 2013年 12月 12日 星期四 10:04 BJT

日本防卫计划针对中国及岛屿争端

根据日本最新修订的《防卫计划大纲》草案，日本计划组建一支水陆两栖部队，并在日本的西南部部署无人侦察机。该草案以“中国试图武力改变现状引发忧虑”为由，称日本将“针对中国海上和空中活动的快速扩展和强化，作出冷静而坚决的回应”。图为中日存在领土争议的东海岛屿。路透
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