日本抗议中方船只火控雷达瞄准自卫队舰船

目击者周四听到圣彼得堡一住宅建筑中发出巨大爆炸声 无人受伤
路透圣彼得堡4月6日 - 路透目击者称，周四听到一圣彼得堡住宅建筑内发出巨大爆炸声，这里距今日稍早该市发现爆炸物的地点较为接近。
路透东京2月5日 - 日本放送协会（NHK）周二称，中国船只在钓鱼岛附近使用火控雷达瞄准一艘日本海上自卫队船只，引发日本政府向中国提出抗议。
稍后，日本防卫省表示，上述事件发生于1月30日。
中日双方的岛屿之争近几个月升级，双方均已出动战斗机和巡逻船。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透圣彼得堡4月6日 - 俄罗斯塔斯社(TASS)周四报道，圣彼得堡一栋住宅大楼发现的一个爆炸装置，已由俄罗斯当局安全拆除。
路透首尔4月6日 - 韩国检方周四称，已传唤乐天集团会长辛东彬，在前总统亲信干政丑闻调查中作为证人接受问讯。这一丑闻导致朴槿惠被废黜并被逮捕。