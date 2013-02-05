版本:
中国
时事要闻 | 2013年 2月 5日 星期二 18:59 BJT

日本抗议中方船只火控雷达瞄准自卫队舰船

路透东京2月5日 - 日本放送协会（NHK）周二称，中国船只在钓鱼岛附近使用火控雷达瞄准一艘日本海上自卫队船只，引发日本政府向中国提出抗议。

稍后，日本防卫省表示，上述事件发生于1月30日。

中日双方的岛屿之争近几个月升级，双方均已出动战斗机和巡逻船。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐