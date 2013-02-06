版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 6日 星期三 10:53 BJT

日本抗议中方船只火控雷达瞄准自卫队舰船

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京2月5日 - 日本放送协会（NHK）周二称，中国船只在钓鱼岛附近使用火控雷达瞄准一艘日本海上自卫队船只，引发日本政府向中国提出抗议。

稍后，日本防卫省表示，上述事件发生于1月30日。

中日双方的岛屿之争近几个月升级，双方均已出动战斗机和巡逻船。(完)

编译：李富强 发稿：王凤昌

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐