日本抗议中方船只火控雷达瞄准自卫队舰船

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京2月5日 - 日本放送协会（NHK）周二称，中国船只在钓鱼岛附近使用火控雷达瞄准一艘日本海上自卫队船只，引发日本政府向中国提出抗议。
稍后，日本防卫省表示，上述事件发生于1月30日。
中日双方的岛屿之争近几个月升级，双方均已出动战斗机和巡逻船。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。