日本政府已同意购买钓鱼岛--报导

韩特别检察官办公室称其不能讯问朴槿惠
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透东京9月5日电---日本媒体周三报导称，日本已同意从私人“岛主”手中购买钓鱼岛。此举可能令中日关系的紧张升级。
中日钓鱼岛争端由来已久，双方均称对此岛及周边的渔业区和可能的天然气资源拥有主权。
日本《朝日新闻》和《读卖新闻》报导称，日本政府将以20.5亿日元（2,615万美元）的价格购买钓鱼岛，并会很快和私人“岛主”签署购买合同。
报导称，购买计划最早会在9月中旬召开的内阁会议上获得批准。
今年稍早，日本右翼人士、东京都知事石原慎太郎提议购买钓鱼岛。上周末，东京都政府还派由官员组成的考察团前往钓鱼岛附近水域进行考察。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月27日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，在调查干政丑闻过程中，检方将不能当面讯问总统朴槿惠。这桩丑闻有可能会导致朴槿惠下台。
路透雅加达2月27日 - 据警方和电视画面，印尼警方与一名袭击者交火。此前有报道称万隆市的一个政府大楼发生爆炸。 “我们现在政府办公室中。有人称发生了炸弹爆炸，”西爪哇警方发言人Yusri Yunus告诉路透。 印尼电视台的画面中可听到交火声，这是在西爪哇的上述大楼外面所摄。(完) (编译 王琛；审校 张涛)
路透华盛顿2月26日 - 两名熟悉提案内容的官员表示，白宫周一将会向各联邦部门发送一份预算提案，包含总统特朗普承诺的增加国防支出内容，部分将由缩减美国国务院、国家环境保护局(EPA)及其他非国防计划的支出加以支应。