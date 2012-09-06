据报日本政府已同意购买钓鱼岛 中国表关切(更新版)

路透东京9月5日电---日本媒体周三报导称，日本已同意从私人“岛主”手中购买钓鱼岛。此举可能令中日关系的紧张升级。

中日钓鱼岛争端由来已久，双方均称对此岛及周边的渔业区和可能的天然气资源拥有主权。

日本《朝日新闻》和《读卖新闻》报导称，日本政府将以20.5亿日元（2,615万美元）的价格购买钓鱼岛，并会很快和私人“岛主”签署购买合同。

报导称，购买计划最早会在9月中旬召开的内阁会议上获得批准。

日本内阁官房长官藤村修（Osamu Fujimura）未对最新报导予以证实，但他称政府和私人“岛主”正在举行磋商。

中国政府周三重申，钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称：“中国政府扞卫钓鱼岛领土主权的决心和意志是坚定不移的。中方正密切关注事态发展，采取必要措施维护国家领土主权。”

今年稍早，日本右翼人士、东京都知事石原慎太郎提议购买钓鱼岛。上周末，东京都政府还派由官员组成的考察团前往钓鱼岛附近水域进行考察。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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