中国回应日美夺岛演习 称将坚决应对任何挑衅

路透北京4月24日 - 日本证实将同美国于6月在美加利福尼亚海滩举行夺岛作战联合军演，中国周三对此作出回应，指出任何外来压力都不能动摇中国维护国家主权和领土完整的意志和决心。

日本共同社报导称，日本方面周二表示，这是一次夺岛演习，但不针对特定国家。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上称，“任何外来压力都不能动摇中国政府和人民维护国家主权和领土完整的坚定意志和决心。”

“关于钓鱼岛问题，我们一贯主张通过双边对话磋商妥善管控和解决有关问题，但对于任何挑衅，中方都将坚决应对，”华春莹说道。

周二，中国海监船编队与日本右翼团体船只在钓鱼岛海域上演“猫捉老鼠游戏”，两国政府均对此事提出抗议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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