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时事要闻 | 2015年 12月 23日 星期三 10:17 BJT

日本称在中日争议岛屿附近发现配备武器的中国船只--报导

路透上海12月23日 - 日本共同社周三报导称，一艘中国海警船出现在东海中日存主权争议的岛屿附近水域，据日本海上保安厅称船上配备机关炮。

共同社称，这艘中国海警船是周二发现的。报导援引日本海上保安厅的话称，这是首次在该地区发现配备武器的中国船只。

报导称，日本海上保安厅的一艘船向这艘中国船只及另外三艘护航船只发出警告，要求其离开该水域。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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