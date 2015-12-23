日本称在中日争议岛屿附近发现配备武器的中国船只--报导

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透上海12月23日 - 日本共同社周三报导称，一艘中国海警船出现在东海中日存主权争议的岛屿附近水域，据日本海上保安厅称船上配备机关炮。
共同社称，这艘中国海警船是周二发现的。报导援引日本海上保安厅的话称，这是首次在该地区发现配备武器的中国船只。
报导称，日本海上保安厅的一艘船向这艘中国船只及另外三艘护航船只发出警告，要求其离开该水域。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。