日本称在争议岛屿附近发现配备武器的中国船只 中方回应（更新版）

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透东京12月23日 - 日本海上保安厅周三称，一艘中国海警船出现在东海中日存主权争议的岛屿附近水域，并称船上看似配备了机关炮。
中国海警船经常在该地区航行，但日本海上保安厅发言人向路透表示，这是首次在该地区发现配备武器的中国海警船。
“我们已提出强烈抗议，并要求（中国海警）立即停止在尖阁列岛（中国称‘钓鱼岛’）附近的活动，”日本外务省发言人伊藤恭子在电邮中表示。
“日本将继续本着坚决保卫我方领土、领海与领空的原则，采取坚定与冷静的行动，”她说道。
中国外交部发言人洪磊称，“钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的领土。”
“中国海警船在有关的海域进行巡航，无可非议。中国海警船的装备是标准配备，与国际实践并没有什么不同。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。