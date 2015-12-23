日本称在中日争议岛屿附近发现配备武器的中国船只--报道

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海12月23日 - 日本共同社周三报道称，一艘中国海警船出现在东海中日存主权争议的岛屿附近水域，据日本海上保安厅称船上配备机关炮。
共同社称，这艘中国海警船是周二发现的。报道援引日本海上保安厅的话称，这是首次在该地区发现配备武器的中国船只。
报道称，日本海上保安厅的一艘船向这艘中国船只及另外三艘护航船只发出警告，要求其离开该水域。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选