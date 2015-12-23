更新版 1-日本称在争议岛屿附近发现配备武器的中国船只 中方回应

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京12月23日 - 日本海上保安厅周三称，一艘中国海警船出现在东海中日存主权争议的岛屿附近水域，并称船上看似配备了机关炮。
中国海警船经常在该地区航行，但日本海上保安厅发言人向路透表示，这是首次在该地区发现配备武器的中国海警船。
“我们已提出强烈抗议，并要求（中国海警）立即停止在尖阁列岛（中国称‘钓鱼岛’）附近的活动，”日本外务省发言人伊藤恭子在电邮中表示。
“日本将继续本着坚决保卫我方领土、领海与领空的原则，采取坚定与冷静的行动，”她说道。
中国外交部发言人洪磊称，“钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的领土。”
“中国海警船在有关的海域进行巡航，无可非议。中国海警船的装备是标准配备，与国际实践并没有什么不同。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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