更新版 1-日本称在争议岛屿附近发现配备武器的中国船只 中方回应

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京12月23日 - 日本海上保安厅周三称，一艘中国海警船出现在东海中日存主权争议的岛屿附近水域，并称船上看似配备了机关炮。

中国海警船经常在该地区航行，但日本海上保安厅发言人向路透表示，这是首次在该地区发现配备武器的中国海警船。

“我们已提出强烈抗议，并要求（中国海警）立即停止在尖阁列岛（中国称‘钓鱼岛’）附近的活动，”日本外务省发言人伊藤恭子在电邮中表示。

“日本将继续本着坚决保卫我方领土、领海与领空的原则，采取坚定与冷静的行动，”她说道。

中国外交部发言人洪磊称，“钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的领土。”

“中国海警船在有关的海域进行巡航，无可非议。中国海警船的装备是标准配备，与国际实践并没有什么不同。”（完）