中国称海监船抵达钓鱼岛海域执法

特雷莎·梅退欧计划遭遇阻力 上议院投票要求提出修正案
路透伦敦3月1日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周三在上议院遭遇挫败，上议院投票要求政府变更退欧计划，表示唯有特雷莎·梅承诺保障欧盟公民的权利，方能启动退欧谈判。
路透东京/北京9月14日电 （记者 Kiyoshi Takenaka/Sui-Lee Wee）---六艘中国海监船周五进入具争议的钓鱼岛(日本称尖阁列岛)附近海域，中日岛屿争端进一步升级。
中国外交部称，这些船只进入该海域进行维权巡航执法，这是中国政府宣布《中华人民共和国政府关於钓鱼岛及其附属岛屿领海基线的声明》後，中国海监首次在钓鱼岛及其附属岛屿海域开展维权巡航执法。
中国外交部在声明中称：“通过维权巡航执法行动，体现我国政府对钓鱼岛及其附属岛屿的管辖，维护我国的海洋权益。”
日本海岸警卫队称，警卫队要求这些中国船只离开该海域，但只有两艘离开，余下四艘仍在该海域。
警卫队一名官员称，并未使用武力驱逐中国船只。
“我们将全力警戒和监视，”日本首相野田佳彦在被问及日本的反应时表示。
上月中国保钓人士登上钓鱼岛後遭日方拘押，中日关系急剧恶化。中国多个城市爆发反日抗议。
日本周二不顾中国警告从私人“岛主”手中购买钓鱼岛後，双边关系进一步紧张。
中国周四警告日本，双边贸易可能遭受冲击。日产汽车(Nissan)(7201.T)一名高管称，中日关系紧张已影响到该公司在中国的生意。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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