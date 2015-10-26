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时事要闻 | 2015年 10月 26日 星期一 15:40 BJT

中日韩将举行领导人会议

路透北京10月26日 - 中国外交部周一发言人华春莹在例行记者会上表示，中国国务院总理李克强10月31日-11月2日期间对韩国进行访问时，中日韩三国将举行领导人会议。

华春莹没有提到会议的具体日期；日本媒体曾报导称，领导人会议将于11月1日在首尔举行。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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