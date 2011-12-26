日本呼吁中国发挥影响力 约束朝鲜

消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛
路透北京/伦敦2月8日 - 外交消息人士告诉路透，中国已邀请英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)出席5月在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛。英国方面表示，特雷莎·梅今年将出访中国。
路透北京12月26日电(记者 Kiyoshi Takenaka)---日本周一呼吁中国发挥重要作用，确保朝鲜避免采取贸然行动。
日本首相野田佳彦并敦促中国共享关於朝鲜动态的信息。金正日去世後，外界对於谁将真正控制朝鲜局势以及核计划有颇多揣测。
据一名不愿具名的日本官员透露，野田佳彦向中国国家主席胡锦涛表示："重要的是，不能让金正日去世对朝鲜半岛和平与稳定造成负面影响。"
他引述野田的话称："在这种情况下，中国身为六方会谈主席国，且对朝鲜有重大影响力，其作用极其重要。"
野田佳彦敦促中国共享关於朝鲜权力过渡的信息。
他说："我希望日本和中国之间能积极共享信息，冷静、妥善地应对局势。"（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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