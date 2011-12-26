日本呼吁中国发挥影响力 约束朝鲜

路透北京12月26日电(记者 Kiyoshi Takenaka)---日本周一呼吁中国发挥重要作用，确保朝鲜避免采取贸然行动。

日本首相野田佳彦并敦促中国共享关於朝鲜动态的信息。金正日去世後，外界对於谁将真正控制朝鲜局势以及核计划有颇多揣测。

据一名不愿具名的日本官员透露，野田佳彦向中国国家主席胡锦涛表示："重要的是，不能让金正日去世对朝鲜半岛和平与稳定造成负面影响。"

他引述野田的话称："在这种情况下，中国身为六方会谈主席国，且对朝鲜有重大影响力，其作用极其重要。"

野田佳彦敦促中国共享关於朝鲜权力过渡的信息。

他说："我希望日本和中国之间能积极共享信息，冷静、妥善地应对局势。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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