掳日中国劳工及遗属在华起诉日企

标题新闻：美国维权对冲基金Elliott欢迎三星注销库存股，预计三星将进一步改善股东价值
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(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月26日 - 中国官方媒体报道称，北京市一家法院周三受理掳日中国劳工及遗属共37人提起的诉讼请求，后者提出赔偿及道歉诉求。
据中国媒体报道，这37人中有的是律师，有的是学者，有的则是掳日中国劳工和他们的遗属。
中国官方电视台称，起诉方要求三菱材料 及另外一家日本企业通过中日媒体正式道歉并作出赔偿。
“鉴于无法在日本讨回公道，中国受害劳工及遗属已决心在中国国内起诉日本加害企业。”掳日劳工的家属代表张山对中新网称。
三菱材料发言人表示，由于不了解此案的详情，因此无法发表评论。
日本内阁官房长官菅义伟称知道相关报道，但这是个人与日本民间企业之间的案件，因此不愿详细置评。
“不过，根据中日两国的一项联合声明，我们认为并不存在行使这些索赔的权利，”他对记者说。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透东京4月27日 - 日本公债价格周四大体持稳，美国公债走强带来支撑，日本股市从四周高位回落给公债带来一些喘息空间。 日本公债市场对日本央行周四决定维持货币政策不变淡然处之，因这一政策结果已在预期之中。 日本央行周四维持10年期公债收益率在零附近的目标不变，对经济的看法比上个月更为乐观，但小幅调降本财年通胀预估，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。 10年期日债收益率 持平在0.015%，20年期日债收益率 也持平在0.570%。 美债价格周三上涨，逆转了过去几日大幅下挫的走势，因总统特朗普发布的税改计划没什么惊喜。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债
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